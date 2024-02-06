Диетолог раскрыла, какие продукты лучше не есть натощак Диетолог Чижикова: хлебобулочные изделия лучше не есть натощак

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Натощак лучше не есть хлебобулочные изделия и другие продукты, содержащие простые углеводы, предупредила врач-диетолог Анастасия Чижикова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что быстрые углеводы приводят к резкому росту уровня глюкозы и повышают выработку инсулина.

Быстрые углеводы легко усваиваются, это приводит к резкому повышению уровня глюкозы в крови и повышению выработки инсулина. Добавление трансжиров, содержащихся в маргарине, и сахара в хлебобулочных изделиях может вызывать раздражение слизистой желудка, — пояснила врач.

Хлеб, макароны из муки высшего сорта и выпечка могут оказать негативное воздействие на процесс переваривания. Также неприятные ощущения вызывает выпитый натощак кофе: из-за увеличения производства соляной кислоты могут возникнуть изжога и тошнота. Чижикова отметила, что фрукты и овощи стоит употреблять после еды, чтобы не раздражать слизистую желудка. Кроме того, лучше отказаться от готовых каш и сухих завтраков на голодный желудок.

Гастроэнтеролог Александр Сонин ранее рассказал, что употребление кофе натощак неполезно для здоровья, так как может вызвать изжогу и спровоцировать обострение гастрита. По его словам, стоит отказаться от кофе при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.