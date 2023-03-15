Названы самые эффективные методы борьбы с дачными вредителями Глава Союза дачников Чаплин: вредителей на участке лучше уничтожать кипятком, марганцовкой и гашеной известью

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Самыми эффективными способами борьбы с дачными вредителями являются кипяток, марганцовка, зола и гашеная известь, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Эксперт добавил, что опаснейшие паразиты на приусадебном участке — это колорадский жук, тля, белокрылка, муравьи, «блошки», клещи, мучнистая роса и другие.

Кипяток — против мучнистой росы, пятнистостей, тли, клещей и других вредителей. Полейте растения водой, нагретой до 60–70 градусов. Марганцовка — слабым раствором розового цвета обрабатываем семена, клубни и луковицы. Помогает против крестоцветных блошек и тли. Разбрасываем золу рано утром под корни растений, и вредители исчезнут сами. И еще один способ — гашеная известь. Она предназначена для нейтрализации кислых почв, может питать растения кальцием, а также помочь избавиться от слизней, — отметил Чаплин.

По его словам, для борьбы с колорадским жуком, тлей и белокрылкой высаживают растения с сильным запахом — мяту, мелису или горчицу, также сами культуры обрабатывают раствором воды с мылом и золой, отваром чистотела, тысячелистника и полыни. Собеседник добавил, что допускается использование химических препаратов.

От муравьев и блошек поможет настойка из чеснока, листьев помидоров и мыла или отвар из одуванчиков — обработать им листья. Также можно просто рассыпать полоску извести вокруг участка с саженцами, которые нужно защитить от насекомых, и они не притронутся к вашим растениям, — подытожил Чаплин.

Ранее агроном Маргарита Васильева заявила, что метод самостоятельной заготовки семян для рассады уже устарел, поэтому дачникам лучше отказаться от него и обратить внимание на современные гибридные семена из магазина. Эксперт объяснила, что гибридные семена приносят больше урожая, а растения оказываются более устойчивыми к различным природным условиям.