Названы пять способов профилактики COVID-19

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Директор «Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии» Минздрава Наталья Мокрышева перечислила несколько способов профилактики COVID-19.

По словам эксперта, самоизоляция является лучшим способом защиты. Однако из-за такого режима начинаются проблемы со здоровьем. В такие дни необходимо правильно питаться и соблюдать водный баланс.

Нельзя забыть о физической активности. ВОЗ рекомендует 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. Сочетание этих видов активности должно быть разумным, — подчеркнула Мокрышева в интервью Минздраву.

Она посоветовала избегать людей, у которых наблюдаются симптомы острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

Ранее NEWS.ru писал, что медики также ожидают спада заболеваемости в конце мая — начале июня. Они отмечают, что в последние несколько дней прирост заражённых обусловлен выросшим количеством тестов. При этом количество госпитализируемых не увеличивается.