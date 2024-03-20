Названы продукты, которые не сочетаются с алкоголем Врач Антюфеева: не стоит употреблять алкоголь вместе с солеными продуктами

Алкоголь не стоит употреблять вместе с солеными продуктами, посоветовала врач-гастроэнтеролог Валерия Антюфеева. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что соль приводит к обезвоживанию организма и провоцирует желание выпить. Кроме того, с утра можно столкнуться с сильным похмельем.

Соленые продукты обезвоживают организм и будут заставлять тянуться к лишней рюмке, что еще больше увеличивает потребление алкоголя. Кроме того, следует понимать, что похмелье на следующий день после употребления алкоголя связано как раз с обезвоживанием, — пояснила врач.

Также лучше не сочетать спиртное с десертами и сладостями. Простые углеводы не оказывают защитного действия, из-за чего алкоголь будет дольше перерабатываться и всасываться в кровь, создавая дополнительную нагрузку на органы. Пиво вместе с хлебом грозит вздутием живота, а кофеин с алкоголем может привести к тошноте, тахикардии и перепадам давления. Кроме того, Антюфеева посоветовала не употреблять спиртные напитки с фасолью, чечевицей, кислыми помидорами и томатными соусами.

Нутрициолог Катерина Кузина ранее предупредила, что некоторые сочетания продуктов и напитков, такие как бургер с пивом или йогурт с дыней, могут навредить организму. По ее словам, такие комбинации вызывают расстройства пищеварения.