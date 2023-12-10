Названы приложения, которые незаметно списывают деньги Эксперт Гулевич: приложения с платными подписками незаметно списывают деньги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Платные подписки или fleeceware (от английского fleece — обирать — NEWS.ru) могут скрыто списывать деньги с пользовательского счета, рассказал директор центра компетенций по информационной безопасности в «Т1 Интеграция» Виктор Гулевич в беседе с агентством ПРАЙМ. По его словам, списания могут продолжаться даже после удаления самого приложения.

Назвать их зловредными нельзя — они не воруют данные и не подслушивают разговоры. Однако, обещая уникальные возможности, обеспечивают только дополнительные и не всегда оправданные расходы, — заявил Виктор Гулевич.

Такие приложения обычно обещают полный или расширенный функционал, предлагая несколько бесплатных дней для тестирования. Но фактически они предоставляют только базовый набор функций, например, ограниченные возможности редактирования фотографий.

Если пользователь понимает, что приложение ему не нужно, простого удаления недостаточно. Важно отменить подписку в разделе управления аккаунтом, иначе списание денег будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что в России выросло число финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. Мошеннические схемы такого типа предлагают «быстрый и легкий» заработок в интернете для привлечения пользователей.