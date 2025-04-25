Названы причины выгорания работников: как справиться, спросили психолога

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Каждый пятый россиянин винит в профвыгорании неадекватное руководство и плохую организацию труда. Об этом стало известно из исследования SuperJob, с которым ознакомился NEWS.ru. Участники опроса открыто говорят о своих претензиях, а психологи дают ценные советы о самоперезапуске.

Что стало известно о причинах профвыгорания россиян

В совместном опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, сети клиник «Будь Здоров» и «Виртуальной клиники» компании «Ингосстрах» приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России. Им задали множество вопросов о том, что служит главной причиной выгорания на работе.

20% винят в этой проблеме «неадекватное руководство и некорректную организацию рабочего процесса». Почти столько же — 18% — уверены, что в основе — слишком большая нагрузка, а 16% называют первостепенным фактором рутину. По 14% респондентов указывают на нездоровую атмосферу в коллективе и низкую зарплату. Каждый восьмой (12%) считает, что всему виной недостаток отдыха. При этом мужчины чаще винят начальство, а женщины — загрузку, плохую рабочую атмосферу и просто усталость.

Чтобы быстрее выйти из состояния выгорания, сами респонденты призывают отдыхать и брать отпуск, так говорят 24%. Еще 12% советуют сменить работу. Чуть меньше, 9%, уверены, что помогут справиться занятия спортом, прогулки и путешествия. А 6% рекомендуют разнообразить работу. По 5% опрошенных советуют найти хобби, еще столько же — добиваться повышения зарплаты.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Как справиться с выгоранием на работе

Клинический психолог Ольга Уманова пояснила NEWS.ru: эмоциональное выгорание — это серьезное состояние, но с ним можно совладать, если вовремя заметить симптомы и принять меры. Она выделяет несколько шагов:

признать проблему. Важно осознать, что это не слабость, а сигнал организма о том, что нужно замедлиться;

снизить нагрузку и восстановить баланс между работой и отдыхом. Важно заботиться о физическом здоровье, наладить режим сна, употреблять меньше кофеина, сахара и фастфуда;

найти источники радости и пересмотреть ценности: иногда выгорание возникает из-за несоответствия между тем, что мы делаем, и тем, что действительно важно.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что еще может помочь в борьбе с выгоранием

Нужно ежедневно делать хотя бы короткие перерывы для восстановления сил, заявила NEWS.ru клинический психолог Екатерина Вали. Она объяснила, что подобное случается не только на работе, но и в семейной жизни. «Это состояние обесточенности. Если на него вовремя не обратить внимания, оно часто приводит не только к разводам, но и к депрессиям. Необходимо выделять каждый день хотя бы 15 минут для качественного отдыха. Хорошо бы потом втянуться и давать себе для восполнения своих ресурсов столько времени, сколько потребуется именно вам», — сказала Вали.

Она отметила, что проблема приходит тогда, когда человек долго находится в стрессе. По словам специалиста, необходимо осознать, когда сил перестает хватать даже на то, чтобы улыбаться близким, а все мечты — только о релаксе.

Что указывает на эмоциональное выгорание

По мнению участников опроса, главным симптомом является нежелание работать, так говорят 38% респондентов. На втором месте — проявления хронической усталости (28%), а на третьем — апатия (25%). Каждый пятый респондент (21%) считает, что страдающий от выгорания становится нервозным и раздражительным, а 7% отмечают у него подавленное настроение. Интересно, что женщины чаще мужчин отмечают важность всех этих симптомов.

Как отметила Ольга Уманова, дамы более чувствительны к эмоциональному состоянию, поэтому больше обращают внимания на признаки усталости. Мужчины же могут игнорировать ранние симптомы, пока не начнутся кризисные проявления: агрессия, уход в избегание и другие.

Как меняется отношение россиян к выгоранию

За последние два года соотечественники стали чаще указывать на нежелание работать как на основной симптом «обесточенности» (+3 процентных пункта). Также по сравнению с аналогичным исследованием, проведенным в 2021 году, участники опроса все активнее указывают на большие объемы работы (+5 п. п.), график и переработки (+4 п. п.), руководство, рутину и низкую зарплату (+3 п. п.).

Для борьбы с выгоранием стали больше советовать заниматься спортом, а также разнообразить профессиональную деятельность (по +3 п. п.). При этом за смену работы сегодня выступают только 12% опрошенных, тогда как четыре года назад таких было 19%.

Читайте также:

«Состояние обесточенности»: психолог дала совет, как избежать выгорания

Рабочий день в РФ обещают сократить: когда это произойдет, сколько часов

В два раза больше переработки: Минтруд готов развязать руки работодателям