В Минпромторге в цифрах описали дефицит кадров в промышленности Алиханов: в обрабатывающей промышленности не хватает почти 2 млн кадров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дефицит профессиональных кадров в российской обрабатывающей промышленности составляет около 2 млн человек, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью «России 24». Министр отметил, что это количество совпадает с теми оценками, которые дает социальный блок правительства.

Это где-то 1,9 млн человек дополнительной потребности в людях в обрабатывающей промышленности, — уточнил Алиханов.

Он пояснил, что из этого количества 500–530 тысяч человек являются людьми с высшим образованием. Порядка 1,4 млн имеют профессиональное образование, которое необходимо исходя из целей, определенных нацпроектами технологического лидерства.

Алиханов также прокомментировал роботизацию в отечественной промышленности. По его словам, на эти цели выделено более 136 млрд рублей. В 2025 году на роботизацию предназначено 7 млрд рублей. За три года сумма вырастет до 38 млрд рублей.

Министр отметил, что сумма в 7 млрд может показаться небольшой. Однако, добавил Алиханов, правительство «только-только разгоняется» с новыми инструментами, поскольку задача заключается в том, чтобы сделать эти вложения эффективными.

Ранее аналитики сообщили, что уверенность промышленности РФ в росте сократилась до минимальных значений за последние три года. В марте 2025 года индекс PMI обрабатывающих отраслей составлял 48,2 пункта.