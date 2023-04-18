В появлении заикания есть два наиболее чувствительных периода — два-три года, когда у ребенка начинается активное овладение речью, и семь лет, когда ребенок начинает много писать, рассказала NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. По ее словам, если в этом возрасте нервная система перегружена, то может возникнуть заикание.

В манифестации заикания есть два наиболее чувствительных периода: два-три года период, когда начинается активное овладение речью, ребенок хочет сказать многое, но его артикуляционный аппарат не успевает произносить все задуманное. Второй период примерно семь лет, когда происходит овладение письменной речью. Ребенок расшифровывает звуки в буквы. И если его нервная система не успевает или перегружена, в том числе при большом количестве кружков и занятий, то возникает риск возникновения заикания, — отметила Покровская.

Дефектолог добавила, что заикание может возникнуть у подростка и даже у взрослого человека. Чаще всего это происходит на фоне сильного стресса или травмы. Кроме того, со временем заикание может появляться снова, и ребенок, который прошел курс и преодолел заикание, все равно остается в зоне риска и нуждается в дополнительном наблюдении.

Ранее дефектолог рассказала, что занятия в логопедической группе являются эффективными, если не принимать во внимание критерии комплектования детей для совместных занятий. По ее словам, часто в подобные группы набирают детей при отсутствии или нарушении речи без учета причин, которые к этому привели.