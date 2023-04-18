Названы причины появления заикания у взрослых и детей Логопед Покровская: заикание у взрослых и детей возникает из-за перегрузки нервной системы

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В появлении заикания есть два наиболее чувствительных периода — два-три года, когда у ребенка начинается активное овладение речью, и семь лет, когда ребенок начинает много писать, рассказала NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. По ее словам, если в этом возрасте нервная система перегружена, то может возникнуть заикание.

В манифестации заикания есть два наиболее чувствительных периода: два-три года — период, когда начинается активное овладение речью, ребенок хочет сказать многое, но его артикуляционный аппарат не успевает произносить все задуманное. Второй период — примерно семь лет, когда происходит овладение письменной речью. Ребенок расшифровывает звуки в буквы. И если его нервная система не успевает или перегружена, в том числе при большом количестве кружков и занятий, то возникает риск возникновения заикания, — отметила Покровская.

Дефектолог добавила, что заикание может возникнуть у подростка и даже у взрослого человека. Чаще всего это происходит на фоне сильного стресса или травмы. Кроме того, со временем заикание может появляться снова, и ребенок, который прошел курс и преодолел заикание, все равно остается в зоне риска и нуждается в дополнительном наблюдении.

Ранее дефектолог рассказала, что занятия в логопедической группе являются эффективными, если не принимать во внимание критерии комплектования детей для совместных занятий. По ее словам, часто в подобные группы набирают детей при отсутствии или нарушении речи без учета причин, которые к этому привели.