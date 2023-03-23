Дефектолог раскрыла главный минус логопедических групп Дефектолог Покровская: фактор комплектования детей является минусом логопедических групп

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Занятия в логопедической группе являются эффективными, если не принимать во внимание критерии комплектования детей для совместных занятий, заявила NEWS.ru президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. По ее словам, часто в подобные группы набирают детей по отсутствию или нарушению речи без учета причин, которые к этому привели.

Очень часто, особенно в региональных образовательных учреждениях, в такую группу набирают детей по внешнему проявлению: отсутствию или нарушению речи без учёта причин, которые к этому привели. А работа с детьми которые имеют нарушения слуха или нарушения интеллектуального развития кардинально отличаются, хотя внешне речь может звучать сходно, — рассказала Покровская.

Ранее дефектолог развеяла миф о том, что дети будут говорить еще хуже в логопедических группах, перенимая друг у друга неправильные образцы речи. По словам Покровской, чаще всего подобной проблемы не возникает, потому что во время занятия специалисты подчеркивают правильное произношение и уделяют ему большое внимание. Развитие речи в группе всегда эффективно, подчеркнула специалист.