Названы причины боли в мышцах после силовых тренировок Остеопат Евдокимов: мышцы после силовых тренировок болят из-за молочной кислоты и разрывов

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Мышцы после силовых тренировок болят из-за высокой концентрации молочной кислоты в тканях, а также на фоне механических разрывов волокон, заявил NEWS.ru остеопат Сергей Евдокимов. Он подчеркнул, что чем выше нагрузки, тем больше повреждений тканей и объемов самого вещества.

При работе мышц организму необходимо большое количество энергии, он ее получает при расщеплении глюкозы. В зависимости от интенсивности работы мышечной ткани бывает аэробный и анаэробный тип расщепления глюкозы. Если требуется большая интенсивная работа, происходит анаэробный тип распада глюкозы, когда процесс идет практически без кислорода. В этом процессе, как раз, и накапливается молочная кислота. Чем дольше мышцы в таком режиме работают, тем больше молочной кислоты скапливается в мышцах, — объяснил Евдокимов.

Эксперт добавил, что молочная кислота, по сути, для мышц ядовита — нарушается способность нервов передавать импульсы, по факту начинается интоксикация, для ее выведения из организма требуется время.

Концентрация молочной кислоты снижается, когда человек находится в покое — подключаются аэробные процессы. Плюс, мышечные волокна могут механически разрываться. Чем интенсивнее нагрузка, тем больше таких волокон повреждается. Это процесс тоже вызывает боль, отеки, — подчеркнул Евдокимов.

Медик отметил, что подобные биохимические процессы заложены природой: при распаде глюкозы без кислорода можно выделить большое количество энергии за короткий промежуток времени, а кровь не позволяет обеспечить достаточный уровень кислорода, но «работать надо».

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