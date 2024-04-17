Названы правила оформления купли-продажи недвижимости в рассрочку Депутат Гаврилов: договор купли-продажи недвижимости можно оформить без залога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В договоре купли-продажи недвижимости в рассрочку необходимо указать, что средства вносятся не единовременно, а несколькими платежами, рассказал NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Депутат отметил: в документе также нужно прописать график перечисления денег.

В договоре должно быть установлено, что деньги вносятся не единовременно, а несколькими платежами. Это нужно сделать, так как по общему правилу покупатель должен оплатить товар непосредственно до или после его получения и не в рассрочку, а полностью. Также нужно сделать график с указанием дат платежей, — добавил Гаврилов.

Парламентарий отметил, что залог действует с момента передачи товара покупателю и до оплаты, однако о залоге писать в договоре не обязательно, так как он возникает в силу закона, но и запрета на включение данного условия нет. Чтобы указать на возникновение залога, можно воспользоваться формулировкой: с момента передачи недвижимости покупателю и до его оплаты объект, проданный в кредит, признается находящимся в залоге у владельца для обеспечения исполнения приобретателем его обязанности по оплате.

Чтобы согласовать условие о продаже недвижимости в рассрочку, но без залога, нужно включить в договор: цену недвижимости и условие о рассрочке; условие о том, что право залога у продавца не возникает. Это условие обязательно нужно включить в договор, поскольку по умолчанию залог установлен законом. То есть по сути необходимо отменить законный залог. Вместо залога можно установить другое обеспечение, — подытожил Гаврилов.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин сообщил, что любой план перепланировки квартиры необходимо согласовать в Росреестре, где произведут изменения в ЕГРН. Подобные изменения должны соответствовать требованиям безопасности, напомнил он.