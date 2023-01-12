Названы помогающие восстановить работу поджелудочной и печени продукты Диетолог Соломатина: творог восстановит поджелудочную и печень после новогодних застолий

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Новогодние праздники несут большую нагрузку на печень и поджелудочную железу и дело не только в чрезмерном употреблении алкоголем, поэтому после январских каникул необходимо поменять режим питания, чтобы восстановить полноценную работу двух важнейших органов, рассказала в беседе с NEWS.ru диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. Она отметила, что после частых застолий питание должно быть щадящим. Диетолог посоветовала добавить в рацион творог, кисломолочные продукты и отказаться от жирных салатов и жареной пищи.

Печени и поджелудочной необходимо дать отдохнуть, поэтому питание должно быть щадящим, блюда должны быть термически обработаны, никаких жареных корочек. Блюда должны быть немного компонентными, не нужно есть салаты, особенно копченые и с чрезмерно солеными ингредиентами. Даже желательно, как делают для детей, им не дают куски мяса, а подают котлеты или тефтели, чтобы легче все переваривалось, — отметила Соломатина.

Диетолог добавила, что для печени очень полезен содержащийся в твороге метионин, а кисломолочные продукты просто необходимы после новогодних праздников для поддержания функций кишечника.

Ранее Соломатина рассказала, что избавляться от лишних килограммов, которые многие граждане набрали за время новогодних праздников и застолий, следует постепенно, сбрасывая по 500 граммов в неделю. В первую очередь она посоветовала сократить энергетическую ценность потребляемой пищи на 250–500 килокалорий в сутки.