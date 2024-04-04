Назван овощ, снижающий уровень «плохого» холестерина Биолог Опарин: стручковая фасоль избавит от «плохого» холестерина

Фото: Emmanuele Contini/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Избавиться от проблем с пищеварительной системой и снизить уровень «плохого» холестерина поможет стручковая фасоль, рассказал LIFE.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин. Кроме того, в этом овоще много питательных веществ и витаминов, поэтому его стоит включить в свой ежедневный рацион.

В ней много витаминов группы В, витаминов С, А, К, минералов: железа, калия, магния, кальция и других; клетчатки, которая предотвращает запоры, улучшает пищеварение, помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови. Регулярное употребление стручковой фасоли снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает общее состояние сердечно-сосудистой системы, — объяснил эксперт.

Специалист порекомендовал людям, у которых проблемы с почками, проконсультироваться с врачами перед употреблением стручковой фасоли, так как в ней есть вещества, которые им лучше не употреблять в больших количествах. Также в умеренных объемах советуют употреблять фасоль людям, склонным к повышенному газообразованию в кишечнике.

При выборе фасоли стоит обратить внимание на форму и размер стручков, добавил биолог. Чем они меньше и прямее, тем качественнее.

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