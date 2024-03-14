Названо неочевидное полезное свойство зеленого горошка Диетолог Дероча: зеленый горошек может помочь снизить риски анемии

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Употребление зеленого горошка может помочь снизить риски развития анемии, заявила журналу Today врач-диетолог Грейс Дероча. По ее словам, данный продукт содержит примерно 7% суточной нормы железа.

Горох содержит почти 7% суточной нормы железа. <...> Люди часто думают, что железо должно поступать из печени, мясных субпродуктов или стейка, но это необязательно. <...> Он является отличным источником витамина К, витамина С и фолиевой кислоты. В горохе вы также найдете несколько витаминов группы В и антиоксиданты лютеин и зеаксантин, — объяснила врач.

Указанные антиоксиданты полезны для здоровья глаз, отметила специалист. Помимо этого, продолжила диетолог, в 100 граммах горошка содержится 8,6 грамма белка и 8,8 грамма клетчатки, из-за чего этот продукт считается сытным и питательным.

Ранее специалисты Роспотребнадзора также рассказали, что бобовые богаты белком, его содержание составляет до 24%, в них есть большое количество витамина В, фолиевой кислоты. В ведомстве подчеркнули, что бобовые полезны и за счет содержания калия и магния. В них находится до 38% крахмала, до 11% железа и до 4% жира.

Бобовые рекомендуется есть не чаще двух-трех раз в неделю небольшими порциями. Лучше употреблять их не в сыром виде, а добавлять в салаты или супы. При этом, предостерегли специалисты. если съесть много нута, гороха, фасоли, то могут возникнуть проблемы с пищеварительной системой.