Названы опасные сюрпризы, которые ВСУ готовят России в Харькове Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут заминировать в Харькове все, включая игрушки

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что ВСУ могут заминировать в Харькове жилые здания, мосты и даже детские игрушки в случае отступления. По его словам, «работы российским инженерам хватит на много лет вперед».

ВСУ способны на все. Но мы знаем, какие «сюрпризы» они нам оставят — это мины повсюду. Они забрасывали «лепестки» — почти незаметные и крайне опасные, калечащие детей, могут заминировать все мосты, жилые дома, жизненно важные коммуникации, больницы, все предприятия, которые будут работать, игрушки. Работы у наших инженеров, саперов будет очень много на много лет вперед, — добавил Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Александра Сырского назначили на пост главнокомандующего ВСУ, потому что он безоговорочно выполняет указания киевских властей. По его словам, именно Сырский по требованию президента Украины Владимира Зеленского посылал в Артемовск новые плохо подготовленные соединения, после чего украинским войскам пришлось оставить этот город.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков до этого заявил, что увольнение Валерия Залужного с поста главы ВСУ не изменит ход специальной военной операции. По его словам, СВО продолжится до полного достижения целей.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее предположил, что президент Украины уволил Залужного, поскольку тот начал «играть в свою игру». Он не исключил, что генерал стал слишком самостоятельной фигурой, которая способна «стукнуть кулаком по столу». Как подчеркнул Матвийчук, просто настал момент, когда оба руководителя «не уместились в одном гнезде».