Названы обязательные правила посещения бассейна без вреда для здоровья Кардиолог Конев призвал следить за давлением и пульсом во время посещения бассейна

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Перед тренировками в бассейне нужно обязательно сходить на прием к кардиологу, а во время плавания стоит следить за пульсом и давлением, рассказал NEWS.ru врач-кардиолог Юрий Конев. По его словам, пульс не может быть выше 120, а давление не должно снижаться.

Необходимо обязательно посетить кардиолога [перед посещением бассейна], после осмотра специалист даст разрешение на посещение занятий. Во время плавания необходимо следить за своим пульсом и давлением, это может делать каждый человек. Чтобы пульс не повышался выше 120, а давление после плавания не снижалось. Повышаться оно может на 10–20%, но не должно снижаться, — объяснил Конев.

Он добавил, что причины летальных исходов при плавании в бассейне чаще всего возникают из-за не диагностированных ранее нарушений сердечного ритма, которые сложно выявить в молодом возрасте.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что для поддержания формы и отличного состояния к лету подойдут несколько эффективных упражнений. По ее словам, это отжимания, приседания и планка. Тренер отметила, что отжимания можно делать от пола, скамьи или с использованием стенки и ступеньки. Еще одним эффективным упражнением является планка, которая укрепляет все мышцы. При выполнении упражнения важно держать поясницу и пресс.