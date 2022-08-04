Названы налоговые вычеты, которые положены работающим пенсионерам Депутат Бессараб: работающие пенсионеры могут оформить возврат НДФЛ на лекарства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работающие пенсионеры могут уже сегодня оформить налоговый вычет, например, на приобретение лекарств или санитарно-курортное лечение, отметила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она добавила, что дополнительные инициативы по возврату НДФЛ могут быть обременительны для федерального бюджета, пишет «Москва 24».

К примеру, это возврат НДФЛ на приобретение лекарств, занятий спортом, приобретение недвижимости, санитарно-курортное лечение. Эта та часть жизни, которая всегда очень охотно и очень активно используется, — рассказала депутат.

Бессараб также прокомментировала инициативу о выплате социального налогового возврата в размере 50% уплаченного НДФЛ для работающих пенсионеров. Она объяснила, что деньги от НДФЛ распределяются в региональные бюджеты, а их наполнение — это поддержка пенсионеров и ветеранов труда. Парламентарий считает, что прежде чем принимать законопроект, нужно все обсудить с Минфином.

Представители фракции ЛДПР в Госдуме намерены 4 августа внести законопроект о праве работающих пенсионеров на получение пенсионного социального налогового возврата, составляющего половину от уплаченного в течение года НДФЛ, но не более 25 тысяч рублей. По словам авторов инициативы, принятие этого законопроекта поможет частично возместить работающим пенсионерам доходы, которые они недополучили из-за законодательных ограничений.