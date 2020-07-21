Названы лучшие полноприводные авто с пробегом и не дороже миллиона рублей

https://static.news.ru/photo/2533a87e-cafb-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lev Radin/ZUMAPRESS.com

Автоэксперты назвали семь лучших кроссоверов с полным приводом, которые можно купить не дороже миллиона рублей на вторичном рынке.

Первый из них — Hyundai Creta. В указанный бюджет укладывается двухлетняя машина с пробегом 30–40 тысяч км. Эксперты ценят в ней надёжность мотора серии Nu и советуют выбирать полноприводное авто с двухлитровым мотором и автоматической коробкой передач. Renault Kaptur лучше брать с более мощным двухлитровым мотором и «механикой», так как старый четырёхступенчатый автомат DP2 работает медленно, а расход топлива у версии с этой коробкой большой.

За миллион можно купить шести-семилетний экземпляр Kia Sorento с пробегом в 100–120 тысяч км. Предпочтение стоит отдать 2,4-литровому атмосферному бензиновому двигателю или 2,2-литровому турбодизелю, оба они надёжны. В бюджет укладывается и Subaru Forester четвёртого поколения 2013–2014 годов выпуска, больше всего на рынке машин с двухлитровым бензиновым мотором и вариатором, что автоэксперты «За рулём» называют удачной со всех точек зрения комбинацией.

Mazda CX-5 2012–2013 годов выпуска с 2-литровым 150-сильным мотором и автоматом, «пробежавшая» около 130–140 тысяч км также стоит около миллиона. Такие экземпляры могли потерять товарный вид, но мотор и коробка вряд ли потребуют внимания. Тех же годов выпуска за ту же сумму можно найти и Volvo XC60, но выбрать лучше именно полноприводную машину с пятицилиндровым мотором и перед покупкой провести диагностику в сервисе, специализирующемся на Volvo.

Самым недооценённым вариантом специалисты назвали Jeep Cherokee, особенно серию Trailhawk, для которой характерна лучшая геометрическая проходимость и внедорожный обвес. За указанную сумму можно найти пяти-шестилетнее авто с пробегом 100–120 тысяч км и отдать предпочтение машинам с 2,4-литровым атмосферным двигателем.

Как писал NEWS.ru ранее, автоэксперт Михаил Колодочкин уверен, что не стоит экономить при покупке аккумуляторной батареи (АКБ) автомобиля, так как более дешёвый вариант может раньше времени выйти из строя. Другой причиной ранней «смерти» аккумулятора автоэксперт назвал установку в машине АКБ неправильной системы.