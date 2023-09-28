Названы лучшие книги для чтения вслух маленьким детям Психолог Кречет: детям лучше читать вслух книги про животных и волшебников

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Родителям лучше читать маленьким детям вслух книги про животных или волшебников, рассказала NEWS.ru психолог Яна Кречет. Среди произведений она отметила «Медвежонка Паддингтона» Майкла Бонда, «Рикки-Тикки-Тави» Редьярда Киплинга, «Невероятную историю о гигантской груше» Якоба Стрида, «Умную собачку Соню» Андрея Усачева и «Зверский детектив» Анны Старобинец.

Книги про животных: «Медвежонок Паддингтон» (4+), «Рикки-Тикки-Тави» (5+), «Невероятная история о гигантской груше» (4+), «Умная собачка Соня» (3+) Андрея Усачева, «Зверский детектив» Анны Старобинец (6+)). Если нравится все волшебное, почитайте ребенку рассказы о доброй колдунье Петронелле (5+) или «Винни и Вильбур» (4+). Но не забывайте чередовать книги, чтобы расширять кругозор, — добавила Кречет.

По ее словам, если взрослые хотят развить у детей критическое мышление, то лучше почитать им «Огурчик и Фасоль идут по следу» (6+) Кати Матюшкиной и Кати Оковитой.

Если хотите, чтобы ребенок начал понимать, откуда берутся деньги и зачем они нужны, то почитайте специализированную детскую литературу: «Первая книга о деньгах» (3+), «Пес по имени Мани» (4+), «Деньги в руках литературных героев» (6+). Начинайте прививать интерес и привычку к чтению книг с раннего детства, читайте ребенку вслух, даже когда он еще младенец, — подытожила Кречет.

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