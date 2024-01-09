Названы главные задачи армии России в зоне СВО на 2024-й Военэксперт Дандыкин: главное для ВС РФ в 2024-м — отбросить ВСУ подальше от ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил, что главной задачей ВС России в 2024 году станет взятие под контроль новых территорий в зоне СВО, особенно в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Он не исключил, что ВС РФ сосредоточатся на создании полосы безопасности на границе с Украиной для защиты Курска, Брянска и Белгорода от попыток ВСУ атаковать данные города.

Несомненно, главнейшая задача на 2024-й, предположу, это взятие под контроль новых территорий в зоне СВО, в первую очередь в ДНР, в Херсонской и Запорожской областях. Необходимо также отбрасывать ВСУ от Донецка как можно дальше. Кроме того, создание полосы безопасности вдоль границы с Украиной, в первую очередь это Белгородская, Курская и Брянская области, их ВСУ пытаются атаковать, — считает Дандыкин.

Собеседник добавил, что ВС РФ в 2024 году также продолжат пресекать попытки ВСУ наносить удары по объектам в Крыму, ликвидируя в том числе инфраструктуру ВСУ в Одесской области. По его словам, несмотря на снижение объемов поставок из западных стран, Киев ведет массовую мобилизацию.

На мой взгляд, нужно сделать все для предотвращения попыток ВСУ атаковать Крым. Мы видим массированные, групповые удары по объектам ВСУ в Одессе...Нужно решать вопрос Черного моря. Задачи непростые, хоть и Украина получает меньше от Запада, Киев ведет массовую мобилизацию, — подытожил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что экипажи российских ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» уничтожили укрепленные районы и военнослужащих ВСУ на Донецком направлении. В состав группы также входили ударный вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8.

До этого экипажи бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по командному пункту ВСУ, расположенному на Краснолиманском направлении. По данным Минобороны, удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.