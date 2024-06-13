Раскрыто решение Райффайзенбанка о начислении процентов по накоплениям Райффайзенбанк заявил о прекращении начислений процентов по накоплениям с 1 июля

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Райффайзенбанк перестанет начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля текущего года, сообщили в кредитной организации. Уточняется, что решение приняли на фоне предписания европейского регулятора по снижению объемов присутствия группы Raiffeisen Bank International в России, передает ТАСС.

С 1 июля 2024 года Райффайзенбанк прекращает начисление процентов по накопительным счетам. Проценты за июнь будут выплачены 30 июня 2024 года по действующим ставкам согласно тарифам, — заявили в пресс-службе банка.

Отмечается, что данный продукт не пользовался большим спросом, поскольку по накопительным счетам предлагались небольшие проценты. При этом клиенты банка по-прежнему заинтересованы в других, более доходных предложениях по вкладам, отметили в кредитной организации.

Ранее Райффайзенбанк сообщал о прекращении исходящих денежных переводов в долларах США с 10 июня. Оформленные и отправленные до 7 июня платежи в долларах проводились с учетом установленных ранее условий. При этом платежей в других валютах изменения условий не коснулись.

До этого стало известно, что головной офис австрийского Райффайзенбанка не может получить доступ к заблокированным в России активам, хранящимся на счетах типа С. По данным отчета компании, объемы активов RBI в стране оцениваются в €477 млн. Их невозможно вывести в Австрию из-за санкций, введенных против РФ.