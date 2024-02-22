Западные санкции лишили австрийский банк миллионов евро из России Райффайзенбанк не может получить €477 млн из России

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Головной офис австрийского Райффайзенбанка (Raiffeisen Bank International, RBI) не может получить доступ к заблокированным в России активам, хранящимся на счетах типа С, сообщается в отчете банковской группы. Согласно тексту документа, объемы активов RBI в России оцениваются в €477 млн. Их невозможно вывести в Австрию из-за санкций, введенных против России странами Запада.

[Средства] не могут быть переданы иностранными инвесторам из-за американских и европейских санкций, — говорится в отчете.

Эксперты RBI отмечают, что в настоящее время все средства банка, хранящиеся в России, должны находиться в Агентстве по страхованию вкладов. При этом подчеркивается, что объемы активов австрийской банковской группы постепенно растут. Так, сейчас в России хранится около €477 млн, принадлежащих RBI, тогда как на конец третьего квартала 2023 года на счетах хранилось около €400 млн.

Как сообщалось ранее, российские клиенты Райффайзенбанка столкнулись с проблемами при оплате услуг мобильной связи. По словам представителей компании, это частично связано с отзывом лицензии на осуществление банковской деятельности у КИВИ Банка. Проблемы также возникли у клиентов банка «Точка» и Металлинвестбанка.