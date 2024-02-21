Российские банки сообщили о проблемах после отзыва лицензии у КИВИ Райффайзенбанк предупредил клиентов о проблемах с оплатой в приложении

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Райффайзенбанк, Металлинвестбанк и банк «Точка» предупредили своих клиентов о проблемах с оплатами в приложении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службы финансовых учреждений. Представители Райффайзенбанка отметили, что в настоящее время не работает оплата мобильной связи и некоторых других услуг. При этом специалисты отмечают, что сбой в работе частично связан с отзывом лицензии у КИВИ Банка.

У нас сбой, оплата мобильной связи и услуг не работает. Простите за неполадки. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно быстрее, — говорится в сообщении, адресованном клиентам Райффайзенбанка.

В свою очередь представители банка «Точка» подтверждают, что сбой в работе приложений связан с отзывом лицензии у КИВИ. По их словам, для клиентов, которых затронуло решение Центробанка России, будут запущены новые опции. Подавляющее большинство сервисов и продуктов «Точки» продолжают работать в прежнем режиме.

Действительно, отзыв лицензии затронул часть наших клиентов, которые обслуживались на филиале в КИВИ Банке — для таких клиентов уже в ближайшее время будут запущены новые опции и предложения, — заявили в банке.

Как сообщалось ранее, Центробанк России лишил КИВИ Банк лицензии на осуществление банковской деятельности в связи с систематическими нарушениями законодательства. При этом в ЦБ РФ подчеркнули, что деятельность банка характеризовалась вовлеченностью в высокорисковые операции, а само учреждение нельзя было назвать значимым кредитором реального сектора экономики. Отмечается, что банк является участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики смогут вернуть свои деньги. На средства, хранящиеся в электронных кошельках, страховка не распространяется.