Райффайзенбанк принял решение по переводам россиян в долларах Райффайзенбанк перестанет выполнять исходящие переводы в долларах

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Райффайзенбанк прекращает исходящие денежные переводы в долларах США с 10 июня, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. Оформленные и отправленные до 16:00 7 июня платежи в долларах будут проводиться с учетом установленных ранее условий, ограничений на входящие платежи в долларах нет. При этом платежей в других валютах изменения условий не коснулись.

С 10 июня 2024 г. исходящие платежи в долларах США будут недоступны в связи с изменившимися требованиями банков-корреспондентов, которые осуществляют такие переводы. К сожалению, мы не можем на это повлиять, — указано в сообщении.

Ранее Минфин США предупредил Raiffeisen Bank International (RBI) о возможном введении санкций за бизнес в России. Ведомство предупредило австрийскую компанию, что ее могут отрезать от американской финансовой системы. В начале мая гендиректор RBI Йохан Штробль сообщил, что группа может начать сокращение бизнеса в РФ в III квартале 2024 года.

До этого стало известно, что головной офис австрийского Райффайзенбанка не может получить доступ к заблокированным в России активам, хранящимся на счетах типа С. По данным отчета компании, объемы активов RBI в стране оцениваются в €477 млн. Их невозможно вывести в Австрию из-за санкций, введенных против РФ.