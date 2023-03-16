Названо главное условие успешной борьбы с лишним весом Диетолог Круглова: главным условием успешной борьбы с лишним весом является дефицит калорий

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главное условие успешной борьбы с лишним весом — создание дефицита калорий в организме, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт отметила, что данная задача выполняется двумя способами: ограничениями в еде и физическими нагрузками.

Главное условие борьбы с лишним весом — создание небольшого дефицита калорий. Их должно поступать меньше, чем организм расходует. Здесь можно действовать двумя способами. Первое — ограничивать себя в еде, но не сильно, нужен дефицит на уровне 20–30% суточной потребности. Второе — физическая активность, она повышает потребность в энергии, что тоже создает дефицит калорий, провоцирующий снижение веса, — подчеркнула Круглова.

Собеседница добавила, что худеющим россиянам опасно полностью отказываться от сладкого и жирного, так как высок риск сорваться и вновь начать злоупотреблять кондитерскими изделиями или фастфудом. Эксперт отметила, что абсолютный запрет «повышает тревожность» вокруг подобных блюд.

Эксперт также посоветовала избегать продуктов, повышающих аппетит, таких как соль, острые специи, соусы. Круглова отметила, что худеющим людям стоит свести к минимуму употребление сладкой газировки.

Ранее нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала о недостатках марафонов для похудения. По словам эксперта, отсутствие индивидуального подхода может привести к набору лишнего веса, а занятия спортом без тренера — к травмам.