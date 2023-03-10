Нутрициолог назвала главную проблему марафонов по похудению Нутрициолог Ковылкина назвала отсутствие личного подхода проблемой марафонов по похудению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девушка во время занятий в тренажерном зале спортивного комплекса

Главной проблемой марафонов по похудению является отсутствие индивидуального подхода, считает нутрициолог Оксана Ковылкина. В беседе с РИАМО она подчеркнула, что кураторы подобных проектов предлагают всем одинаковые упражнения, которые, в том числе, могут привести некоторых людей к травме без контроля за выполнением.

Упражнения в марафонах одни и те же для всех, иногда даются видеоуроки по технике. Индивидуальный подход отсутствует. Если человек только начинает свой путь тренировок, то без тренера не обойтись, потому что грамотный тренер на вводной тренировке увидит возможности человека, подвижность организма, и, учитывая особенности, подберет оптимальные упражнения и поставит технику, чтобы не покалечить человека, — рассказала специалист.

По словам нутрициолога, людей привлекает красивая картинка, которую они видят, а также низкая стоимость по сравнению с личными консультациями или занятиями с тренером. Кроме того, поддержка кураторов может вызвать ощущение заботы. Но, при этом специалист отмечает, что подбор питания происходит по стандартной схеме и ничем не отличается от самых простых истин.

Вместе с участием в марафоне у человека появляется страх, что его могут отстранить из-за отсутствия результата, поэтому начинает усиленно худеть. По словам Ковылкиной, страх может стать единственной мотивацией.

На такой мотивации далеко не уедешь. Во время марафона все мечтают о читмиле и, когда он случается, человек получает хороший такой откат к своим пищевым привычкам, успевая набрать вес к новому сезону марафона, — пояснила специалист.

Ковылкина посоветовала воспитывать в себе дисциплинированность, которая может действовать лучше подобных марафонов. Тогда человек сможет с комфортом для себя питаться и заниматься спортом.

Врач-нутрициолог Алевтина Суворова ранее назвала главной проблемой бодипозитива то, что его доводят до крайностей и оправдывают им проблемы со здоровьем и комплексы. Специалист пояснила, что движение часто становится оправданием для нежелания решать проблему.