Нутрициолог рассказала, в чем проблема бодипозитива Нутрициолог Суворова объяснила, что бодипозитив нельзя доводить до крайностей

Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press

Главной проблемой бодипозитива стало то, что его доводят до крайностей, оправдывая лишний вес, проблемы со здоровьем и свои комплексы, пояснила врач-нутрициолог Алевтина Суворова. В беседе со «Словом и Делом» специалист пояснила, что относится к движению положительно в том случае, когда его не превращают в абсурд.

Все прекрасно в меру, а у нас всегда все делится на черное и белое, доводится до крайностей. И бодипозитив в том числе доводят до абсурда, оправдывая лишний вес, прикрывая комплексы, проблемы со здоровьем, проблемы с пищевым поведением, тем, что я и такой люблю себя, — отметила специалист.

Врач рассказала, что лишний вес может не оказывать влияние на здоровье и внутреннее состояние. Но если человеку не нравится своя внешность, он не может смотреть на себя в зеркало, а также на фоне лишнего веса начинают проявляться проблемы со здоровьем, бодипозитив становится оправданием для нежелания решать проблему.

Нутрициолог объяснила, что настоящая любовь к себе заключается в заботе и внимании к своему здоровью, в том числе и к питанию. Она призвала женщин внимательно следить за рационом всей семьи. По словам Суворовой, правильное питание поможет мужчинам сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, дети перенимают пищевые привычки взрослых, поэтому отношение ребенка к еде будет зависеть от родителей.

Врач-терапевт Кирилл Белан ранее предупредил о влиянии стресса на процесс похудения. Специалист пояснил, что при стрессе начинает расти уровень глюкозы и холестерина в крови, из-за чего появляется лишний вес.