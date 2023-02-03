Названо число доверяющих Путину россиян Фонд «Общественное мнение»: президенту Путину доверяют 78% россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Большинство россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, сообщают РИА Новости. По данным опроса фонда «Общественное мнение», 78% респондентов «скорее доверяют» главе государства. При этом с недоверием к нему относятся только 14% опрошенных, еще 9% затруднились с ответом.

Согласно данным ФОМ, 78% россиян считают, что Путин хорошо справляется со своими обязанностями на посту президента. 10% опрошенных уверены, что Путин работает «скорее плохо», а 11% респондентов затруднились с ответом.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 27-29 января среди 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет в 104 населенных пунктах 53 регионов России.

ВЦИОМ ранее сообщил, что уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину с 9 по 15 января снизился на 0,3 п. п. по сравнению с предыдущим опросом, проведенным в конце декабря 2022 года, и составил 78,1%. Деятельность правительства РФ одобряют 50,5% опрошенных (+0,6%).

В октябре, согласно опросу ФОМ, работу Путина положительно оценивали 80% россиян. Число негативно оценивших работу главы государства и воздержавшихся от ответа на вопрос составило 10%. Опрос проводился с 14 по 16 октября. При этом в августе, по данным фонда, Путину доверяли чуть больше половины граждан России — 56% опрошенных. Тогда 32% респондентов ответили, что «скорее не доверяют» главе государства.