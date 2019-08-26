Минимальная стоимость букета ко Дню знаний на рынках Москвы в 2019 году составит 350 рублей. За данную сумму можно будет приобрести от трёх до пяти цветов.
Наибольшим спросом в столице 1 сентября пользуются хризантемы, розы и герберы. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, сообщает
По его словам, перед Днём знаний цена цветов в столице повышается на 10–15%.
Эксперты также отмечают, что в Москве родители первоклашек отдают предпочтения гладиолусам, георгинам и астрам, выращиваемым в Подмосковье.
Ранее News.ru сообщал, что в этом году Министерство просвещения РФ не направляет в школы рекомендации о проведении торжественных линеек ко Дню знаний. В плане ведомства нет указаний, когда начинать учебный год. Каждый регион самостоятельно определяет дату начала занятий в школах.