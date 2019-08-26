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Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время. При этом лишь один из 100 сотрудников утверждает, что в его компании уже есть возможность сиесты.

За дневной сон выступает 51% работников, которым не исполнилось 24 года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы Superjob, сообщает РИА Новости. Издание отмечает, что число работодателей, которые...