Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

С 26 августа на участке Поклонной улицы от улицы 1812 года до дома № 4 изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в ГКУ «Центр организации дорожного движения».

Данный участок станет односторонним. Сейчас из-за небольшой ширины улицы, которая составляет примерно четыре метра, возникают трудности с разъездом встречных автомобилей. Для исключения транзитного проезда вдоль жилых домов у въезда на...