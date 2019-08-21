https://static.news.ru/photo/64e23dda-c40a-11e9-9f08-fa163e074e61_660.jpgФото: Андрей Любимов/АГН «Москва»
В этом году Министерство просвещения РФ не направляет в школы рекомендации о проведении торжественных линеек ко Дню знаний.
В плане ведомства нет указаний, когда начинать учебный год.
Каждый регион самостоятельно определяет дату начала занятий в школах. В плане даты никаких указаний, когда начинать учебный год, у нас не будет, – сообщил ТАСС пресс-секретарь министра просвещения России Андрей Емельянов.
День знаний был назначен в СССР в 1984 году.
Как ранее писал News.ru, Минпросвещения рекомендовало региональным министерствам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. На сайте ведомства отмечается, что длительное использование гаджетов может привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также к снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.