Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 07:32

Названа сфера с самым высоким приростом зарплат

Средняя предлагаемая зарплата российских мастеров маникюра выросла на 50%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Средние предлагаемые зарплаты мастеров ногтевого сервиса в первом полугодии 2025 года достигли 130,3 тысячи рублей, выяснил сервис «Авито Работа» в своем исследовании. Это на 50% выше показателей аналогичного периода прошлого года, пишет РИА Новости.

В целом по индустрии красоты зарплатные предложения выросли на 15%, сказано в публикации. Они составили в среднем 72,4 тысячи рублей.

Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат <...> стала профессия мастера ногтевого сервиса. Средние предлагаемые зарплаты <...> повысились на 50% и достигли 130 301 рубля в месяц, — отмечается в исследовании.

Значительный рост зарплат также зафиксирован у барберов — до 133,3 тыс. рублей (+25%); косметологов-эстетистов — до 84,7 тыс. рублей (+22%); визажистов — до 81,9 тыс. рублей (+21%).

Особенно вырос спрос на фитнес-тренеров (более чем в два раза) при среднем окладе 65,2 тыс. рублей. Такие изменения связывают с развитием индустрии красоты и повышением спроса на персональные услуги.

Ранее сообщалось, что в России 77% жителей хотя бы раз в жизни искали подработку. Чаще всего дополнительную нагрузку ищут женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Подработка им требуется для достижения финансовой независимости или для формирования каких-либо накоплений.

зарплаты
рост
мастер
маникюр
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.