Названа сфера с самым высоким приростом зарплат

Средние предлагаемые зарплаты мастеров ногтевого сервиса в первом полугодии 2025 года достигли 130,3 тысячи рублей, выяснил сервис «Авито Работа» в своем исследовании. Это на 50% выше показателей аналогичного периода прошлого года, пишет РИА Новости.

В целом по индустрии красоты зарплатные предложения выросли на 15%, сказано в публикации. Они составили в среднем 72,4 тысячи рублей.

Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат <...> стала профессия мастера ногтевого сервиса. Средние предлагаемые зарплаты <...> повысились на 50% и достигли 130 301 рубля в месяц, — отмечается в исследовании.

Значительный рост зарплат также зафиксирован у барберов — до 133,3 тыс. рублей (+25%); косметологов-эстетистов — до 84,7 тыс. рублей (+22%); визажистов — до 81,9 тыс. рублей (+21%).

Особенно вырос спрос на фитнес-тренеров (более чем в два раза) при среднем окладе 65,2 тыс. рублей. Такие изменения связывают с развитием индустрии красоты и повышением спроса на персональные услуги.

Ранее сообщалось, что в России 77% жителей хотя бы раз в жизни искали подработку. Чаще всего дополнительную нагрузку ищут женщины в возрасте от 25 до 44 лет. Подработка им требуется для достижения финансовой независимости или для формирования каких-либо накоплений.