Названа самая опасная для организма диета Нутрициолог Широкова: диета на основе жирной пищи — самая опасная для организма

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Основанная на приеме только жирной пищи кето-диета является самой опасной для организма, так как она значительно увеличивает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и увеличивает нагрузку на печень, заявила в интервью «Газете.Ru» нутрициолог Татьяна Широкова. Также, по ее словам, вредна для здоровья белковая диета, она вызывает отравление организма, а диета голоданием более трех дней может привести к серьезным сбоям в организме.

Кето-диета, при которой из рациона исключаются углеводы и вводятся жиры из животных продуктов, в течение нескольких дней приводит организм человека в состояние кетоза, при котором включается запасной механизм получения энергии, основанный на расщеплении собственных жиров. Широкова рассказала, что такая диета создает серьезные риски для человека, значительно увеличивая риски развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения липопротеинов низкой плотности и дефицита микронутриентов и витаминов — магния, фосфора, селена, витаминов В и С. Также возникают проблемы с печенью и почками, ведь перерабатывать жиры в больших количествах трудно даже здоровым органам.

Это не говоря уже о запорах и повышенном риске развития рака толстой кишки из-за отсутствия клетчатки и дисбалансе микробиомы кишечника, а как следствие — воспалении, аллергии и аутоиммунных заболеваниях, — уточнила нутрициолог.

Вторая по разрушительности для здоровья диета — белковая. Широкова утверждает, что она вызывает те же проблемы, что и кето-диета, но при этом сопровождается сильной интоксикацией организма, так как в процессе разбора белка на аминокислоты конечным продуктом является аммиак. На третье место по опасности нутрициолог ставит диеты голоданием, которое длится более трех дней. По ее словам, в таком случае человек начинает испытывать сильную слабость, головокружения, наблюдаются сбои в работе организма.

Врач-диетолог Елена Тихомирова ранее рассказала, что избыточный высокоуглеводный рацион является самой вредоносной угрозой печени. Эксперт добавила, что наиболее опасными для печени продуктами являются сладости, чрезмерное количество фруктов, круп и хлеба. Тихомирова при этом уточнила, что речь идет о совокупности употребления этих продуктов.