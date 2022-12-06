Названа профессия, которую начал вытеснять искусственный интеллект Программист Байкин: HR-специалистов уже вытесняют технологии на основе ИИ

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Технологии искусственного интеллекта уже сейчас вытесняют из крупных компаний HR-специалистов, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» программист Александр Байкин. Он привел в пример компанию Amazon, в которой внедряется система подбора кадров на основе ИИ с целью убрать из этого процесса человеческий фактор. Эксперт отметил, что такой подход защищает претендентов на рабочие места от стереотипов и предубеждений.

Отдел кадров Amazon уже посчитал, что машины лучше людей защищают претендента на место от гендерных и расовых предубеждений. И никаких тестов и гороскопов! Главная идея — убрать человеческий фактор при подборе персонала, — заключил Байкин.

Программист рассказал, что внедряемая в Amazon система определяет успешных кандидатов и может продвигать их на собеседование. В нее уже загрузили резюме действующих сотрудников — с ними будут сравнивать резюме соискателей на аналогичные должности, уточнил специалист.

Президент России Владимир Путин ранее обратился к правительству и компаниям, разрабатывающим искусственный интеллект, с требованием изменить регламенты, препятствующие внедрению ИИ в разные сферы жизни, сообщили на сайте Кремля. Российский лидер убежден в том, что только с помощью наращивания практического опыта «работа будет эффективна».