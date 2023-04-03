Названа причина, по которой могли убить военкора Татарского Советник врио главы ДНР Гагин: военкора Татарского убили из-за его честности

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Владлен Татарский

Военного корреспондента и писателя Владлена Татарского могли убить из-за его честности, считает советник врио главы ДНР Ян Гагин. В беседе с NEWS.ru он заявил, что к убийству так или иначе причастны власти Украины, для которых Татарский стал персональным противником.

Он стал значимой фигурой – он честно и метко говорил. Он был везде, во всех горячих точках этого фронта. И он для них [руководства Украины. — NEWS.ru] стал, видимо, личным врагом, — сказал Гагин.

Взрыв, убивший Татарского, произошел вечером 2 апреля во время творческого вечера в петербургском кафе на Университетской набережной. По последним данным, количество пострадавших увеличилось до 30 человек. Из них 24 человека были госпитализированы.

По одной из версий, источником взрыва стала статуэтка, которую военкору передала поклонница до начала мероприятия. Причастность девушки к преступлению пока не установлена. Сама девушка находится в одной из больниц.

По информации других источников, подозреваемая, которой оказалась жительница Санкт-Петербурга Дарья Т., уже задержана. Девушка 1997 года рождения доставлена к следователю.