Названа опасность ограничения продажи алкоголя в Новый год

Ограничение продажи алкоголя в новогодние праздники приведёт к увеличению случаев отравлений метанолом, заявил президент Союза производителей алкогольной продукции и вице-президент «Русского Стандарта» Игорь Косарев «Газете.Ru». Он назвал предложение по ограничению контрпродуктивным и напомнил, что у россиян есть разные способы раздобыть алкоголь.

У нас с вами в последнее время 160 человек отравилось метанолом. Если мы запретим продавать легальные напитки, то параллельно существующая система нелегального оборота получит прекрасный подарок. Граждане всё то же самое совершенно спокойно заказывают через Интернет либо в ближайшем магазине нелицензированном, в котором всё это спокойно продаётся, и заодно получат усиленную дозу метанола, очередная сотня-другая отравится напрямую, прям только что выпив. Вот поэтому эта инициатива Султана Хамзаева абсолютно контрпродуктивна, — сказал Косарев.

Ограничить продажу алкоголя во время новогодних праздников предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. По его мысли, также стоит сделать в это время все культурно-массовые мероприятия бесплатными, чтобы граждане не «спивались».

Ранее сообщалось, что производители считают необходимой борьбу с нелегальным рынком алкоголя экономическими методами. Для этого нужно снизить размер госпошлины на разрешение розничной торговли спиртным, убрать ограничения по площади и упростить процесс получения лицензии на торговлю алкоголем.