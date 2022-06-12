Названа опасность надувных бассейнов Инфекционист Малышев рассказал про опасность надувных бассейнов

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Инфекционист Николай Малышев заявил, что надувные бассейны могут стать причиной инфекционных заболеваний, поскольку для их наполнения не используется питьевая вода и она редко меняется. Он пояснил, что любой бассейн проходит проверку санэпидслужбы, но дома люди могут не обрабатывать воду, в которой могут размножаться бактерии после неоднократного использования. Эксперт добавил, что в надувных бассейнах можно подхватить кишечную инфекцию, пишет URA.RU.

Можно в воду на ногах натаскать инфекции. Люди купаются, ноги голые, ходят и затаскивают с собой и бактерии, и паразитов, и вода не питьевая, — поделился Малышев.

Он указал на то, что некоторые паразиты в воде могут привести к поражению центральной нервной системы.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее заявил, что наиболее подвержены заражению столбняком непривитые дети, пожилые люди и женщины, рожавшие без медицинской помощи. Эксперт отметил, что чаще заражению подвержены мальчики из-за повышенного травматизма. Он подчеркнул, что летальность столбняка остаётся очень высокой. Иммунолог указал на то, что человек может не знать, что болен, так как инкубационный период длится от 6 до14 дней.