Конфликт на Украине может затянуться надолго из-за стремительного развития технологий искусственного интеллекта, сказал NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, Россия — страна, которая за счет своих богатых ресурсов могла бы обеспечить этот процесс, что делает ее «целью номер один».

Сейчас все человечество переходит к новому технологическому укладу. Первыми это поняли американцы. Их дата-центры берут гигантское количество электроэнергии. <...> Естественно, страна, которая могла бы обеспечить развитие ИИ, — это только Россия. Потому что у нас энергетика высокоразвитая. Редкоземельных металлов достаточно, всего достаточно. Поэтому мы являемся целью номер один и будем долгое время являться, пока не нанесем ядерный ответ. Другого варианта у нас нет, — подчеркнул он.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что РФ — страна с самой дешевой энергией для дата-центров. По его словам, все в мире хотят развивать ИИ, но у многих есть ограничения по энергетике.