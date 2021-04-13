Названа категория чиновников, которых могут скоро уволить

https://static.news.ru/photo/8daf4586-9cc7-11eb-b6b3-96000091f725_660.jpg Фото: Совет Федерации/flickr.com

Чиновников с двойным гражданством предлагают увольнять. Это коснётся государственных и муниципальных служащих, военных, а также иных должностных лиц. Скоро пакет соответствующих законов Госдума рассмотрит во втором чтении.

Что касается запретов на военную службу для россиян с двойным гражданством, то это коснётся в том числе Нацгвардии, сообщила «Парламентская газета». Также чиновникам запретят иметь вид на жительство в другой стране.

Под ограничения попадут и должности аудиторов Счётной палаты, председателя ЦБ РФ, уполномоченных по правам человека, дипломатов, спасателей воинских формирований МЧС и полицейских.

Также запрет будет введён для таможенников, моряков, капитанов морских портов, сотрудников военной прокуратуры, ФСИН, Следкома, Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, органов государственной охраны.

Служить по контракту граждане двух государств не смогут, но по призыву — обязаны.

Госслужащим необходимо будет рассказать руководству о наличии гражданства в течение 10 дней после вступления закона в силу. Им дадут доработать полгода, но только если за 20 дней с момента вступления закона в силу они предоставят документы о намерении прекратить второе гражданство или вид на жительство, иначе будут уволены.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин запретил членам Совета безопасности иметь двойное гражданство и счета в зарубежных банках.