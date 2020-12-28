Путин запретил членам Совбеза иметь двойное гражданство

Президент Владимир Путин запретил членам Совета безопасности иметь двойное гражданство и счета в зарубежных банках.
Внести в положение о Совете безопасности Российской Федерации и Положение об аппарате Совета безопасности Российской федерации <...> следующие изменения, — говорится в тексте указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Он устанавливает правило, согласно которому члены СБ, в том числе постоянные, а также его секретарь и зампред не могут иметь гражданство, подданство или вид на жительство на территории другой страны.
Кроме того, они не могут открывать и иметь вклады, хранить ценности и наличные деньги в иностранных банках за пределами РФ.
Ранее Путин подписал закон о том, что российских сенаторов и депутатов Госдумы будут лишать мандатов в случае выявления у них второго гражданства или вида на жительство в другой стране.
Новый закон предполагает, что при выявлении у парламентариев несоответствий требованиям, предъявляемым кандидатам на пост депутата Госдумы или сенатора, их полномочия будут досрочно прекращены, писал NEWS.ru.
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