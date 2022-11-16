Названа идеальная замена майонезу на новогодних столах Диетолог Гинзбург: майонез в новогодних блюдах лучше заменить сметаной

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Диетолог Михаил Гинзбург назвал в беседе с NEWS.ru простой способ снизить калорийность блюд на новогоднем столе. По словам специалиста, из них лучше исключить майонез, а идеальной заменой ему станет сметана.

Я бы посоветовал заменить майонез на новогоднем столе сметаной, жирностью не больше 15%, — сказал диетолог.

Как вариант, при приготовлении блюд для новогоднего застолья вместо майонеза на подсолнечном масле можно использовать продукт на оливковом масле. Избыток последнего для организма не столь критичен, как подсолнечного.

Правда, даже такой майонез все равно остается очень калорийным и тяжело усваиваемым продуктом. Так что, сметана в любом случае будет намного полезнее и не нанесет такой вред организму, какой ему наносит майонез, — отметил специалист.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина порекомендовала не увлекаться в новогодние праздники таким блюдом как холодец. Она пояснила, что в этом блюде есть полезные вещества, но оно также содержит большое количество насыщенных жиров, поэтому налегать на него не нужно. Большую порцию холодца можно съесть, если в ходе застолья человек больше ничего не планирует употреблять. Однако это практически невозможно.