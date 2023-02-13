Названа главная опасность недоваренных и недожаренных яиц Диетолог Круглова: плохо приготовленные яйца могут заразить человека сальмонеллами

Фото: Shutterstock

Недостаточная термическая обработка куриных яиц во время приготовления угрожает заражением сальмонеллами, вызывающими тяжелое заболевание — сальмонеллез, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Эксперт добавила, что инфекция — главная опасность употребления плохо прожаренных или недоваренных яиц.

В плане усвоения яйцо можно готовить любым способом, так как белок яйца — один из самых простых в плане переваривания. Вопрос в микробиологической безопасности. И белок, и желток должны быть полностью термически обработаны. Либо омлет, либо вареное яйцо, а не глазунья или пашот. Главная опасность — заражение сальмонеллой. Сальмонеллез иногда переносится в тяжелой форме. Сальмонеллы гибнут именно во время термической обработки, — отметила Круглова.

Она подчеркнула, что сальмонеллой могут быть поражены даже фермерские продукты.

По словам специалиста, четких норм, сколько яиц можно съесть за один прием пищи, нет, так как у всех людей разные потребности, но среднее значение — одно яйцо в день и около семи штук в неделю.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что перед тем как убирать куриные яйца в холодильник, их лучше не мыть. Иначе повреждается защитный слой яйца, который препятствует проникновению в него инфекций, в том числе сальмонеллеза. Медик также добавила, что срок годности яиц сокращается после приготовления.