https://static.news.ru/photo/2b07567a-c5b5-11e9-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Средняя цена букета на 1 сентября в Москве составит 800 руб. Однако возможны и более бюджетные варианты.

Всё зависит от возможностей родителей, поэтому мы предлагаем разные варианты — и букеты от 500 руб., или вообще один цветок подарить, — рассказала АГН «Москва» президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов предложил разработать программу субсидирования для семей, в которых есть школьники. С таким предложением он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. По его мнению, «первосентябрьский капитал» должен покрывать расходы на сбор детей в школу, писал News.ru.