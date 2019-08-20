https://static.news.ru/photo/bdf70c92-c3ed-11e9-a85a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Борис Чернышов заявил, что в России необходимо создать программу субсидирования для семей, в которых есть школьники. С таким предложением он обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой

Как отмечает зампред думского комитета по образованию и науке, родители тратят значительные средства на то, чтобы подготовить детей к началу учебного года, сообщает RT. Средства из программы, которую депутат предлагает назвать «Первосентябрьский капитал», должны покрывать расходы на сбор детей в школу. При этом точную сумму, которую он предлагает выделять из бюджета, Чернышов не называет.

Ранее News.ru сообщал, что Роспотребнадзор назвал оптимальный вес школьного рюкзака. В ведомстве напомнили родителям учеников, что рюкзак с учебниками для первых и вторых классов не должен весить более 2,2 килограмма. Сам ранец для первых двух лет в начальной школе, не заполненный учебными принадлежностями, может весить максимум 700 граммов.

