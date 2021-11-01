Назван способ распознать телефонных лжеполицейских

Аналитики «Лаборатории Касперского» установили, что телефонные мошенники всё чаще представляются сотрудниками правоохранительных органов. Отмечен пик популярности таких звонков. Председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин рассказал NEWS.ru, что для того чтобы обезопасить себя от лжеполицейских, следует спрашивать у звонившего городской рабочий телефон и в каком отделе полиции он работает.

Сказать, вызывайте повесткой, если вам нужно, и оставьте свой рабочий телефон, только не мобильный, а городской, и какой отдел полиции. После этого позвонить дежурному по 02, попросить соединить с этим отделом полиции и спросить есть ли вот такой телефон, поскольку звонит мне непонятно кто. Вам сразу скажут, что вам никто из полиции не звонил, — заявил Михаил Пашкин.

По его словам, если звонивший отказывается говорить городской номер телефона или утверждает, что его нет, необходимо сразу прерывать разговор.

Ранее в пресс-центре МВД заявили, что телефонные мошенники в 2021 году стали чаще использовать схемы хищения денег у россиян, представляясь сотрудниками полиции. Злоумышленники используют следующую схему: угрожают расправой родным жертвы, порчей личного имущества, после чего в дело вступает лжеполицейский, который уговаривает человека перевести деньги вымогателям, чтобы якобы разоблачить преступников.

Также мошенники могут действовать таким образом: утверждать, что кто-то подделал документы или сделал ксерокопию паспорта потенциальной жертвы, а теперь может снять денежные средства с банковской карты. В этом случае лжеполицейские просят перевести им деньги самостоятельно для их «защиты».