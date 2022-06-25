Назван способ охладиться в жару без риска простудиться Врач Тяжельников раскрыл способ охладиться в жару без риска простудиться

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Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что охлаждаться в жару нужно, постепенно снижая температуру, например, не включать кондиционер сразу на самую низкую температуру. Эксперт добавил, что принимать душ необходимо умеренно прохладным, а также не пить ледяную воду и есть мороженое маленькими кусочками, согревая во рту. Он отметил, что главный враг в попытке справиться с жарой — переохлаждение, пишет РИА Новости.

Основная причина — переохлаждение, которое происходит из-за резкого перепада температур, что вызывает стресс у организма и резкое падение иммунитета. Поэтому охлаждаться нужно постепенно снижая температуру и давать возможность организму адаптироваться, — рассказал Тяжельников.

Он также порекомендовал не включать кондиционер в машине на полную мощность, а постепенно производить понижение температуры, чтобы дать организму привыкнуть.

Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что во время жары у человека замедляется пищеварение, из-за чего жаренное мясо надолго остаётся в кишечнике, что может привести к онкологии. Эксперт добавила, что клетчатка из сырых овощей поможет пище быстрее продвинутся по пищеварительному тракту. Она указала на то, что овощи можно также запекать вместо мяса или хотя бы использовать в качестве гарнира.