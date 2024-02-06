Назван самый вредный для слуха тип наушников Отоларинголог Мусаев: самыми вредными для слуха наушниками являются «затычки»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самыми вредными для слуха наушниками является внутриканальные, или «затычки», рассказал NEWS.ru заведующий оториноларингологическим отделением Химкинской областной больницы Шагабутдин Мусаев. Медик добавил, что подобные модели создают вакуум, нагружая барабанную перепонку.

Самые безопасные наушники — это полноразмерные. Внутриканальные, так называемые затычки, являются самыми вредными, так как они создают вакуум, который дает нагрузку на барабанную перепонку. Постоянная нагрузка на слуховой нерв изнашивает слуховой аппарат, что приводит к потере остроты слуха, — подчеркнул Мусаев.

Собеседник отметил, что уровень громкости не должен превышать 50%. По его словам, использование наушников лучше свести к минимуму.

Желательно минимально использовать наушники. Даже на низких частотах и при низкой громкости идет нагрузка на слуховой нерв. Постепенно в течение пяти-шести лет может наступить хроническая тугоухость или глухота. А бывает так, что при частом прослушивании музыки на максимуме возникает острая тугоухость, — заявил Мусаев.

По его словам, при острой тугоухости необходимо срочно обратиться к врачу и начать лечение в течение месяца после первой жалобы, иначе начнутся необратимые процессы и слух вернуть уже не получится.

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