Назван самый полезный напиток для пожилых людей Диетолог Дюваль назвала зеленый чай самым полезным напитком для пожилых людей

Самым полезным напитком для пожилых людей является зеленый чай, считает врач-диетолог Анжелика Дюваль. Как рассказала она «Москве 24», этот напиток помогает очищать организм от вредных веществ, выводит лишнюю жидкость, а также замедляет процессы старения. Она посоветовала приобретать только хорошую качественную заварку, которая продается в рассыпном виде.

Зеленый чай стимулирует мозговую деятельность и замедляет процессы старения в организме. Также он укрепляет сердечно-сосудистую систему, — отметила специалист.

По ее словам, благодаря своим мочегонным свойствам зеленый чай выводит лишнюю жидкость, а содержащиеся в нем антиоксиданты очищают организм от вредных веществ.

Дюваль также добавила, что большое значение имеет способ заваривания зеленого чая. Для максимальной пользы его нужно заваривать водой температуры 80 градусов. При этом воду нужно сразу же слить и залить второй раз. Только такой чай, как утверждает диетолог, принесет максимальную пользу.

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко ранее рекомендовала ежедневно выпивать по 200 мл кефира, чтобы получить максимальную пользу для организма. Она пояснила, что кефир содержит жизненно необходимые макроэлементы для активной жизнедеятельности и полезные для кишечника микроорганизмы.