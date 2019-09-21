https://static.news.ru/photo/88963a0a-dcc0-11e9-94c5-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Многие российские деятели культуры и шоу-бизнеса являются работающими пенсионерам, получающими положенное государством пособие. Самая большая пенсия оказалась у артистов, имеющих звания.

Так, 70-летняя примадонна российской и советской эстрады Алла Пугачёва ежемесячно получает 47 тысяч рублей благодаря надбавке за звание народной артистки СССР. Певица призналась, что часть из этих денег она регулярно отдаёт на благотворительность.

Не жалуется на размер пенсии и 79-летняя актриса Светлана Светличная, имеющая звание заслуженная артистка РСФСР.

Пенсия у меня очень хорошая — сейчас выходит почти 50 тысяч рублей, — призналась актриса «Телепрограмме pro».

При этом известная телесваха Роза Сябитова получает всего 14 тысяч рублей. По её словам, в пенсии она не нуждается и планирует работать «пока ноги носят».

Руководитель Академии русского балета им. А.Я. Вагановой 45-летний Николай Цискаридзе также не может похвастаться высокой пенсией. Размер его ежемесячного пособия, которая ему была назначена досрочно, как артисту балета, составляет 12,1 тысячи рублей. По достижении общероссийского пенсионного возраста он может рассчитывать на дополнительную надбавку, так как имеет звание народного артиста.

Знаменитый телеведущий и любитель животных Николай Дроздов получает 30 тысяч рублей в месяц, однако, по его признанию, ему этих денег хватает, чтобы помогать дочери и внукам.

Заслуженной артистке России, 57-летней Алене Свиридовой назначено пособие в размере 41 тысячи рублей, а певица Лолита Милявская пожаловалось на пенсию в 6 тысяч рублей, однако после подтверждения рабочего стажа она получила надбавку, и общая сумма выплат составила 21 тысячу рублей в месяц.

Ранее News.ru писал о том, что средний уровень дохода российских пенсионеров с учётом помощи родственников и подработки в настоящее время составляет 25 тысяч рублей в месяц.