Назван возможный способ заражения COVID-19 в полной самоизоляции

https://static.news.ru/photo/88cfeb4a-855a-11ea-b5d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полное соблюдение режима самоизоляции не гарантирует отсутствие риска заразиться коронавирусом. Об этом заявил заведующий лабораторией вакционопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов. По его словам, COVID-19 настолько коварен, что может распространяться через вентиляцию в доме.

Хоть изолируйся, хоть не изолируйся, вирус передаётся, — приводит его слова «Московский Комсомолец».

Он напомнил, что таким высоким уровнем заразности является и вирус кори. Он способен распространиться с 1-го до 14-го этажа. Пока предположения о том, что коронавирус может быть таким же заразным, существуют лишь в теории, однако этого, по словам медика, исключать нельзя.

Костинов подчеркнул, что COVID-19 может передаваться через сточные воды и хорошо сохраняется во всех выделяемых человеком жидкостях, в том числе и слюне.

Ранее, как писал NEWS.ru, вирусологи из института региона Хайнсберг исследовали способность коронавируса SARS-CoV-2 выживать вне организма носителя и заявили, что передача инфекции по воздуху или через касания, вероятно, невозможна. Единственный способ заразиться — «вдохнуть капли», выделяющиеся при кашле, чиханье или близком общении заражённого и реципиента.