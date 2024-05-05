Назван предмет, который выдает человека с низким интеллектом Ученые заявили, что брелоки на ключах могут коррелировать с низким IQ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ученые заявили, что большое количество брелоков или сувенирах на ключах может коррелировать с более низким IQ человека. Эксперты связали это с небольшой функциональностью организации и планирования, пишет портал «ProГород».

Оказывается, брелоки могут многое сказать об интеллекте человека. Эксперты исследовали поведенческие модели и когнитивные тесты участников испытания и решили, что чрезмерная загруженность ключами и брелоками может быть связана с небольшой функциональностью организации и планирования, которые являются важными компонентами интеллекта.

Психологи допускают, что тенденция накапливать большое количество этих аксессуаров может отражать некоторые особенности личности. Речь идет о склонности к сентиментальности или ностальгии. Особенности, в свою очередь, могут стимулировать разумное и эффективное мышление. Большие связки ключей могут свидетельствовать о том, что человеку трудно принимать решения и расставлять приоритеты, а также понимать, что можно убрать из жизни.

Наличие избыточного количества брелоков не только может привести к низкому IQ, но и создать неудобства в повседневности. Так, возникают трудности в быстром поиске нужного ключа. Это может показаться незначительным, однако в действительности влияет на качество жизни.

Эксперты рекомендуют пересмотреть свой подход к организации личных вещей и рассмотреть свою связку. Такие действия не только помогут улучшить внешнее восприятие, но и поспособствуют лучшей организации мыслей и задач.

Психологи ранее назвали признаки кризиса среднего возраста. Первым симптомом наступления такого периода эксперты выделили апатию.